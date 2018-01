Rechter laat skiër Sam Maes gewoon naar Winterspelen gaan

Sam Maes, de derde skiër naast Kai Alaerts en Kim Vanreusel, werd deze week aan Team Belgium toegevoegd nadat het BOIC extra startbewijzen gekregen had.

Marjolein Decroix en Dries Van den Broecke hadden de selectie van Sam Maes aangevochten, omdat ze vonden dat zij meer recht hadden op een startplaats in Pyeongchang.

De rechter in kort geding bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel besliste vanochtend dat zijn bevoegdheid te beperkt is om de selectieprocedure ten gronde te veranderen.

Dat betekent dat Sam Maes zijn olympische selectie behoudt.

De verdediging van Marjolein Decroix betreurt dat de rechter zich "verschuilt" achter zijn beperkte bevoegdheid.

Ze riep ook vragen op bij de selecties die steeds later bekendgemaakt worden. Daardoor zouden niet-geselecteerde atleten nog zelden een degelijk verweer kunnen opstellen tegen de genomen beslissingen.

Het BOIC moet de definitieve selectielijst uiterlijk zondagavond aan het IOC communiceren.