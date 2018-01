Maak kennis met Sam Maes: de skiër die al 16 jaar in Oostenrijk woont

Maar wie is nu die Sam Maes? "Ik ben geboren in Edegem. Maar ik heb maar 3 jaar in België gewoond, omdat mijn ouders een hotel gekocht hadden in de Oostenrijkse bergen."

"In Oostenrijk is skiën de nationale sport. Op televisie zie je ook bijna niks anders dan skiën tijdens de winter, waardoor ik al op 3-jarige leeftijd op de skilatten stond."

Voelt Maes zich dan ook niet een beetje een Oostenrijker, als hij daar al 16 jaar woont? "Ik spreek heel goed Duits, maar met mijn ouders praat ik nog altijd Nederlands", zegt Maes.

"Ik ga voor België naar de Olympische Spelen, dus ik voel me zeker en vast een Belg. Mijn doelen in Pyeongchang? In de top 30 proberen te eindigen en veel ervaring opdoen."