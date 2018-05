Eléonor Sana, brons op Paralympische Winterspelen, stopt met skiën

Sana is de 1e Belgische vrouw met een paralympische wintermedaille. Sana is de 1e Belgische vrouw met een paralympische wintermedaille.

Eléonor Sana stopt met G-skiën op topniveau. De slechtziende skiester (20) werd in februari in Pyeongchang de eerste Belgische vrouw die een medaille pakte op de Winterspelen: brons op de afdeling. "Ik wil een normaler leven en gaan studeren", zegt ze in een persbericht van het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).