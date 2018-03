Koning Filip onder de indruk van medaille Swings: "Groot cadeau voor ons land"

Na het winnen van zijn zilveren medaille op de massastart kreeg Bart Swings al een telefoontje van de koning. Nu hij weer in België is, werd de schaatser ook ontvangen op het paleis. Hij had zijn zilveren medaille meegenomen om aan koning Filip te laten zien, en die was zichtbaar onder de indruk.

"Het is een mooie medaille", zei hij. "Prachtig. Dit is een groot cadeau voor ons land."

Hij had ook enkele vragen over het schaatsen. Zo wilde de koning weten hoe snel Swings gaat en hoe zijn programma er de komende weken nog uitziet.