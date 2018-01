Persyn over selectierel: "Wij staan recht in onze schoenen"

Marjolein Decroix, die naar de rechtbank stapt, schuift die "genderneutraliteit" naar voren als argument in haar klacht. Was zij dan niet op de hoogte van dat interne reglement?

"In oktober 2016 hebben alle mogelijke atleten die mail gehad. Iedereen wist er van. Tot gisteren was dat voor niemand een probleem. Maar nu zijn ze met 4 à 5 om dat plaatsje in te vullen en dan snap ik ergens ook wel dat ze alles uit de kast willen halen om toch nog te gaan."

De verdediging van Decroix haalt ook aan dat zij hoger gerangschikt staat in de selectiecriteria. "Marjolein staat op die matrix op een betere plaats, maar door het intern reglement wordt die plaats nu aan een man gegeven. We kunnen ook alleen maar toepassen wat er in het reglement staat. Wij staan recht in onze schoenen."

Sam Maes, die op de valreep naar de Spelen werd gestuurd, moet de juridische procedure van morgen nog even bang afwachten. "Hij heeft de laatste weken en maanden de beste resultaten van de Belgische skiërs laten zien. Hij gaat zeker niet onterecht naar Pyeongchang."