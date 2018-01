Rogge: "Ik probeer alle Belgen in Pyeongchang in actie te zien"

België telt op de Spelen van PyeongChang 2018 19 atleten, een opvallend ruime delegatie. "Dat is een zeer aangename evolutie", zegt Jacques Rogge.

"Dat is het bewijs dat het BOIC, de federaties en de atleten goed werk geleverd hebben."

"We hebben reële kansen op goeie prestaties. Ik spreek me niet uit over medailles, maar persoonlijke records of top 8-noteringen zijn voor de meeste atleten zeker mogelijk."

"Het is de bedoeling dat ik het volledige toernooi blijf en van venue naar venue ga om alle Belgen in actie te zien. Ik zal hen met veel plezier aanmoedigen."