Seppe Smits draagt Belgische vlag tijdens openingsceremonie

"Seppe is wereldkampioen, heeft al deelgenomen aan de Spelen, zit in een goeie vorm en hoopt op een mooie prestatie. Hij wou echt deelnemen aan de openingsceremonie. In Sotsji is dat niet gelukt en hij was dus een van onze topkandidaten om dit te doen", legt delegatieleider Gert Van Looy uit.

"Het is altijd een moeilijke keuze, want je moet altijd mensen teleurstellen. Seppe komt daags na de ceremonie in competitie. We hebben gevraagd of hij wenst deel te nemen aan de ceremonie, want we willen niet tussenkomen in het sportieve programma. Maar hij was er op gebrand om er bij te zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit een positieve boost aan zijn prestaties zal geven."

"Hoe we dat uitgelegd hebben aan de andere Belgen? Bart Swings neemt niet deel aan de ceremonie en Elfje Willemsen was ook kandidate. Zij vindt het uiteraard heel jammer, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dit kan relativeren. En er is nog altijd iemand die de vlag mag dragen op het einde van de Spelen."