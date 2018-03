Balcaen: "Ik voelde me zo goed" De super-combiné was een opwarmertje voor Balcaen, hij mikt op de slalom en reuzenslalom later deze week. "Het was eerst niet de bedoeling om vol gas te gaan, het was eerder een nummer om erin te komen. Maar ik voelde mij de laatste dagen zo goed op training en ook bij de opwarming dat ik toch voor een resultaat wou gaan. Daarom nam ik extra risico's." 08:42 ◀

Balcaen: "Goed begonnen, maar dan klein foutje" Voor Jasper Balcaen was zijn eerste wedstrijd eentje in mineur. Hij viel al snel na de start van de super-G van de combiné. "Ik begon nochtans goed en had het goeie ritme beet. Maar bij de 3e poort maakte ik een klein foutje. Ik wou dat herstellen door kracht op mijn slechte been te zetten, maar er waren al zoveel groeven in de erg zachte sneeuw - wat sowieso al slecht is voor onze handicap - dat ik onderuitging. Het ging zo snel, ik weet zelf ook niet hoe het gebeurd is." 08:39 ◀

Recordaantal tickets verkocht De PyeongChang Paralympics hebben het toeschouwersrecord gebroken: dinsdag waren er 320.531 kaartjes verkocht, waarmee het vorige record van Sotsji 4 jaar geleden verbeterd werd. In Rusland gingen er 316.200 tickets over de toonbank, bijna het dubbel van de 162.974 in Turijn 2006. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) juicht de groeiende belangstelling voor paralympische sporten toe. "Na 3 competitiedagen is de respons van de atleten en de Zuid-Koreanen formidabel. Ik hoop dat het organisatiecomité nog meer tickets kan verkopen in de resterende 6 competitiedagen." 08:18 ◀

Sana eindigt 6e op super-combiné Na haar 4e plaats in de super-G had Eléonor Sana voeling met het podium in de super-combiné. Haar slalom ging evenwel minder met een 7e plaats. Dat bracht haar in de eindafrekening op de zesde plek terecht. Ze strandde op 5 seconden van het podium, op 8 seconden van de Slovaakse winnares Farkasova. 07:34 ◀

Balcaen valt snel in super-combiné Voor Jasper Balcaen, de 2e Belg in Zuid-Korea, begon de competitie vannacht met de super-combiné. En hij had zich dat vast helemaal anders voorgesteld. In de eerste run, een super-G, kwam de skiër met hemiplegie na de start snel ten val. Hij had wat schaafwonden, maar een bezoek aan de dokter toonde dat hij helemaal oké is. 06:39 ◀

Haalt Sana ook medaille op super-combiné? Vandaag staat de super-combiné op het programma in PyeongChang. Eléonor Sana staat 4e na de super-G bij de personen met een visuele handicap, straks is er de slalom. Sana pakte al brons op de afdaling en eindigde 4e in de super-G. Ze ligt maar 7 tienden van het podium. 06:34 ◀

dinsdag 13 maart 06:34 ◀

VRT Sana snelt naar 4e plaats op super-G 09:38 ◀

Sana 4e op de super-G Na haar bronzen medaille in de afdaling had Eléonor Sana bijna opnieuw eremetaal te pakken. Op de super-G snelde ze naar de 4e plaats, op anderhalve seconde van brons. Het goud was voor de Slovaakse Farkasova, die bijna 6 tellen sneller was dan onze landgenote. Sana komt uit in de klasse voor slechtziende personen. 08:16 ◀

Eléonor Sana en haar gids en zus Chloë Sana 08:15 ◀

zondag 11 maart 08:14 ◀

VRT Zusjes Sana na brons: "We hebben elkaar voortdurend aangemoedigd" 11:50 ◀

Belgische medaille op openingsdag Voor België zijn de Paralympische Winterspelen uitstekend begonnen. Onze landgenote Eléonor Sana zoefde naar brons op de afdaling voor personen met een visuele handicap. Ze is de eerste Belgische vrouw die in de prijzen valt op de Paralympische Winterspelen. 08:40 ◀

zaterdag 10 maart 08:40 ◀

Eléonor Sana droeg de Belgische vlag. 14:15 ◀

De olympische vlam brandt weer in PyeongChang. Vanaf morgen worden er ook medailles verdeeld op de Paralympische Winterspelen. Morgen komt alvast onze landgenote Eléonor Sana in actie. 14:12 ◀

VRT De Olympische Winterspelen zijn begonnen in PyeongChang 13:51 ◀

VRT De intrede van de Belgische delegatie op de openingsceremonie 12:41 ◀

De openingsceremonie is zonet begonnen. U kunt in onze livestream kijken naar de plechtigheid. Eléonor Sana is de Belgische vlaggendraagster. 12:03 ◀

Noord- en Zuid-Korea apart De delegaties van Noord- en Zuid-Korea zullen niet samen het olympisch stadion binnenkomen tijdens de openingsplechtigheid. De twee delegaties raakten het niet eens over de vlag die ze zouden dragen. Bij de Winterspelen was er wel een gezamenlijke delegatie. 09:50 ◀

Om 12u Belgische tijd begint de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in PyeongChang. België heeft twee deelnemers in Zuid-Korea: Jasper Balcaen en Eléonor Sana. 09:48 ◀

Vrijdag 9 maart 09:48 ◀

Van vrijdag 9 maart tot zondag 18 maart is PyeongChang in de ban van de Paralympische Winterspelen. Voor België zijn twee atleten afgereisd: alpineskiesters Eléonor Sana en Jasper Balcaen. 15:10 ◀