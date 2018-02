Advocaat klokkenluider: "Bedriegers worden aangemoedigd", Rusland triomfeert

In Rusland wordt verheugd gereageerd op het nieuws. Het Russisch Olympisch Comité (ROC) was er als de kippen bij om de beslissing toe te juichen: "Ik ben blij. De goeie naam van onze sporters en hun resultaten zijn in ere hersteld", aldus preses Aleksander Zjoekov.

Vicepremier Vitali Moetko (foto boven), verantwoordelijk voor Sport, oordeelde dat "de beschuldigingen van staatsdoping in Rusland door het Wereldantidopingagentschap (WADA) simpelweg weerlegd werden": "We kunnen stellen dat er geen enkel systeem bestond en geen enkele manipulatie was tijdens de Spelen in Sotsji."

Het Kremlin gaf nog mee dat het al het wettig mogelijke zal blijven doen om zijn atleten die verbannen werden van de Winterspelen 2018 te verdedigen.