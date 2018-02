TAS oordeelt: 28 voor leven geschorste Russen in ere hersteld, 11 niet naar OS

43 Russen werden door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven geschorst na het McLaren-rapport dat een wijd dopingmisbruik rond Sotsji 2014 aan het licht bracht. Daartegen gingen er 42 in beroep bij het TAS, 39 - onder wie medaillewinnaars uit 2014 - zagen hun zaak met spoed behandeld.

Ze werden tussen 21 en 27 januari collectief ondervraagd. Door het gebrek aan ruimte in het kantoor van het TAS in Lausanne gebeurde dat in Genève.

Klokkenluider Grigori Rodtjsenkov, ondergedoken in de VS, getuigde vanop afstand. Zijn onthullingen over een staatsgesteund dopingsysteem in Rusland vormden de basis van de IOC-beslissing om Rusland in december uit te sluiten van de Winterspelen in Pyeongchang.

In 28 gevallen oordeelde het TAS dat er een gebrek aan bewijs was voor de sancties van het IOC. In de andere 11 gevallen bevestigde het TAS de inbreuk op de dopingregels, maar werd de schorsing tot 1 Winterspelen teruggebracht.