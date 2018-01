Rusland is ook niet welkom op Paralympische Winterspelen

Door het staatsgesteunde dopingsysteem rond Sotsji 2014 en de jaren ervoor en erna besliste het IOC begin december om Rusland uit te sluiten van de Olympische Winterspelen PyeongChang 2018.

De gelijkluidende beslissing van het IPC komt niet als een verrassing: alleen Russische atleten met een zuiver dopingverleden krijgen startrecht. Zij mogen onder de olympische vlag deelnemen.

Voor de Olympische Winterspelen van 9 tot 25 februari zou het gaan om 169 mannen en vrouwen, voor de Paralympische Winterspelen van 9 tot 18 maart worden 30 à 35 Russen verwacht.

Het Russische Paralympisch Comité (RPC) is sinds augustus 2016 - kort voor de Paralympics in Rio - geschorst voor feiten die beschreven werden in het McLaren-rapport.