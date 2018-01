IOC bevestigt: 169 Russen mogen als neutrale atleten naar de Spelen

Het was lange tijd niet duidelijk hoeveel Russische atleten zouden mogen deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, die van start gaan op 9 februari. Rusland is immers geschorst door het IOC wegens een uitgebreid dopingnetwerk.

"Cleane" Russische sporters zouden wel mogen aantreden op de Spelen als "Olympische Atleten van Rusland". Eerder deze week kondigde het Russisch Olympisch Comité al aan dat 169 atleten een uitnodiging gekregen hebben en dat getal is nu bevestigd door het IOC.

Ter vergelijking: op de Winterspelen van 2010 in Vancouver bestond de Russische delegatie uit 175 atleten. In 2014 in Sotsji waren het er 214.

De namen van de 169 uitgenodigde atleten, die volgens het IOC "grondig gescreend zijn door 2 panels", zijn niet bekendgemaakt. Eerder deze week liet het Russisch Olympisch Comité weten dat shorttrackkampioen Viktor Ahn, biatleet Anton Sjipoelin en langlaufer Sergej Oestjoegov er niet bij zijn.