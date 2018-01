Nog 2 Belgen extra op Winterspelen: skiër Maes en schaatser Vosté

Vorige week maakte het BOIC bekend dat België met 19 atleten zou afzakken naar de Olympische Winterspelen. Maar vandaag kwamen er daar nog 2 gelukkigen bij.

De 19-jarige Sam Maes zal België vertegenwoordigen op de slalom en de reuzenslalom. Maes woont en studeert in Oostenrijk en nam 2 jaar geleden al deel aan de Olympische Jeugdspelen in Lillehammer. Na Kai Alaerts en Kim Vanreusel is Maes zo de 3e Belg die in Pyeongchang in actie zal komen in het skiën.

Ook Mathias Vosté (23) mag op de valreep nog zijn valiezen pakken voor de Olympische Winterspelen. Zowel op de 500 als de 1.000 meter mag Vosté zijn schaatssnelheid etaleren. Verder geraakte ook bekend dat schaatsster Jelena Peeters naast de 1.500 meter ook in actie komt tijdens de 5.000 meter.