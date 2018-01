"Niet alle geweigerde Russische atleten zijn gedopeerd"

Begin december maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat het Rusland van de Winterspelen weert. Individuele Russische atleten zouden wel mogen deelnemen, maar onder de olympische vlag.

Het reviewpanel van het IOC boog zich over een lijst van 500 mogelijk cleane Russische atleten. 111 van die 500 sporters zijn uiteindelijk geweigerd.

"We willen alleen cleane atleten op de Winterspelen", zegt Bach. "Niet alle geweigerde atleten zijn per se gedopeerd", vertelt Valérie Fourneyron, die het panel van het IOC voorzit. "Lichte twijfel volstond voor uitsluiting, we willen absoluut zeker zijn dat er niet de minste verdachtmaking bestond over de uitgenodigde atleten."