2 Russische medaillewinaars EK kunstschaatsen mogen niet naar Winterspelen

Vorige week op het EK in Moskou waren Boekin en Stolbova nog goed voor eremetaal. Boekin pakte aan de zijde van Aleksandra Stepanova brons in het ijsdansen, Stolbova en haar partner Fedor Klimov haalden zilver in het paarrijden. In Sotsji werden Stolbova (foto) en Klimov olympisch vicekampioen.

Eerder op de dag kregen ook zesvoudig olympisch shorttrackkampioen Viktor Ahn, biatleet Anton Sjipoelin en langlaufer Sergej Oestjoegov te horen dat ze niet naar Pyeongchang mogen, omdat ze niet konden aantonen "100 procent dopingvrij" te zijn.

Door het wijdverbreide en jarenlange dopingschandaal sloot het IOC Rusland uit van de Winterspelen. Alleen "propere" Russen mogen deelnemen onder een neutrale vlag. Vorige week maakte een IOC-panel bekend dat van 500 voorgestelde Russen er al 111 afvielen.