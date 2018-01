Zesvoudig olympisch kampioen Ahn geschorst voor Winterspelen

Shorttracker Viktor Ahn, geboren in Zuid-Korea maar in 2012 genaturaliseerd tot Rus, schitterde nog op de Winterspelen in Sotsji. Hij pakte goud op de 500 meter, 1.000 meter en de aflossing. In Turijn in 2006 had hij ook al drie gouden medailles mee naar huis gebracht.

Het Russisch Olympisch Comité (ROC) kondigt nu aan dat Ahn niet naar Pyeongchang mag afzakken. Ook biatleet Anton Sjipulin en langlaufer Sergej Ustjugov mogen niet deelnemen. Het trio kon niet bewijzen honderd procent 'proper' te zijn.

De naam van meervoudig wereldkampioen Ahn werd al genoemd in het McLaren-rapport. Enkel Russische sporters die kunnen bewijzen dopingvrij te zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Winterspelen.