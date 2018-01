Russen vechten schorsing bij het TAS aan: wat moet u weten?

Bijzonder belangrijk. De schorsing door het IOC van Rusland was er eigenlijk al maar een halve. Want de neutrale sporters die mogen meedoen, zullen dat per slot van rekening mogen doen als olympische atleten van Rusland. Maar oordeelt het TAS in het voordeel van Rusland, dan blijft er van die sanctie niets meer over.

De imagoschade voor het IOC en zijn voorzitter Thomas Bach zou kort voor de Spelen niet te overzien zijn.

Ook de internationale sportfederaties kijken met argusogen toe. Verschillende van hen hebben nooit zin gehad om Rusland aan te pakken. De federaties in het rodelen, en bobslee en skeleton bijvoorbeeld, laten Russische sporters die door het IOC geschorst zijn doodleuk deelnemen aan hun eigen competities. Belangrijkste slachtoffer van dit trieste spektakel? De geloofwaardigheid van de sport.