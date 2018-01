"Historische dag voor Belgische biatlon, we mogen met twee naar Winterspelen"

"Historische dag voor de Belgsche Biatlon. We zijn nu zeker van de Olympische Spelen. Twee plaatsen voor het biatlon, en een voor de Cross Counrty. Bedankt aan iedereen die ons gesteund heeft op onze reis", schrijft Rösch op zijn Facebook-pagina.

Het officiële klassement dat dient om de plaatsen voor de Winterspelen te verdelen is niet openbaar. Pas maandag wordt officieel meegedeeld hoeveel biatleten België naar Pyeongchang mag sturen. Maar Rösch weet al meer.

De tot Belg genaturaliseerde Duitser en Florent Claude, die in de jeugd voor Frankrijk aantrad, zullen België vertegenwoordigen in Zuid-Korea.

Rösch kwam vandaag ook in actie in de Wereldbeker op de 12,5 kilometer achtervolging in Anterselva in Italië. Hij werd 26e.