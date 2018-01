Noord-Korea stuurt 22 atleten naar de Winterspelen in Zuid-Korea

Noord- en Zuid-Korea zoeken toenadering op de Winterspelen. Noord- en Zuid-Korea zoeken toenadering op de Winterspelen.

22 atleten uit Noord-Korea zullen in februari deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ze zullen te zien zijn in drie disciplines: skiën, schaatsen en ijshockey. De twee landen zullen ook samen wandelen tijdens de openingsceremonie.