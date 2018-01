IOC creëert "pool van selecteerbare Russen" voor Winterspelen: 111 vallen af, 389 erbij

Een IOC-panel onder leiding van Frans oud-sportminister Valerie Fourneyron ging aan de slag met een beginlijst van 500 atleten. Het was niet meteen duidelijk waarom de 111 Russen niet weerhouden werden, was het om dopinggerelateerde feiten of omdat ze niet gekwalificeerd waren? Het IOC gaf ook geen namen van atleten die aanvaard of uitgesloten werden.

Het IOC gaf wel mee dat de 46 wintersporters die het eerder had geschorst voor dopingmisbruik op de Spelen van 2014 niet in de pool zitten. "Meer dan 80 procent van de atleten in de pool waren er niet bij in Sotsji. Dit toont dat het gaat om een nieuwe generatie van Russische atleten."