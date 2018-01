Zuid-Korea wil samen met Noord-Korea vrouwenijshockeyteam vormen

Zuid-Korea wil een vrouwelijk hockeyteam samenstellen met buurland Noord-Korea, maar daar blijft het niet bij. Het wil ook dat beide Korea's gezamenlijk het defilé lopen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang. Zuid-Korea stelde voor om met Noord-Korea samen te zitten op 15 januari.

"We hebben Noord-Korea meerdere voorstellen gedaan, waaronder de inschrijving van een verenigd vrouwenijshockeyteam en een gemeenschappelijk defilé in het olympisch stadion", verklaarde Roh Tae-Kang, een regeringsfunctionaris van het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme.

De twee buurlanden hebben eerder deze week overleg gepleegd over de komende winterspelen. Er is afgesproken dat Noord-Korea een afvaardiging zal sturen. Het Internationaal Olympisch Comité beslist op zaterdag 20 januari onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen, want formeel is het land te laat met de inschrijving.