42 Russische atleten willen via rechtbank naar Pyeongchang

42 Russische atleten gaan bij het Internationale Hof van Sportarbitrage TAS in beroep tegen hun schorsing. Ze hopen zo alsnog naar de Winterspelen te mogen. Die vinden volgende maand plaats in Pyeongchang in Zuid-Korea.