Gert Van Looy: "Nooit angst geweest bij de atleten"

Noord- en Zuid-Korea hebben zopas voor het eerst in bijna 2 jaar met elkaar gesproken. De twee vijandige buren zaten samen in een dorp op de grens over de deelname van Noord-Korea aan de Spelen in Zuid-Korea. Voor de Belgische atleten lijkt dat alvast geen probleem.

"Bij de atleten is er zeker geen vrees. Bij onze laatste ontmoeting op 26 december hebben we van hen vernomen dat het op dat ogenblik geen thema was. Ook vanuit de ambassade en Buitenlandse Zaken kregen we informatie en dat was eerder geruststellend. Angst is er nooit geweest", zegt Van Looy.

"Veiligheid is een zeer belangrijk thema. Zuid-Korea is geen land dat gekend is voor terrorisme of binnenlandse aanslagen. Die informatie hebben wij ook gekregen, dat is niets waarvoor men angst heeft. De Olympische Spelen zijn zo groot en hebben zo een grote media-aandacht dat ze daar toch altijd de grootste voorzorgen nemen."