Olympisch bestand: geen militaire oefeningen Zuid-Korea en VS tijdens Winterspelen

De spanning in de regio is al maanden hoog, sinds de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met rakettesten uitpakte. In zijn nieuwjaarsboodschap stak de controversiële president evenwel de hand uit voor een verbeterde relatie tussen de twee Korea's.

Seoel stelde daarop dinsdag 9 januari een gesprek voor in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Pyongyang ging daarop vannacht in. Het zal daarbij onder meer gaan over de deelname van Noord-Korea aan de Spelen. (Voorlopig komen alleen 2 kunstschaatsers in aanmerking.) Maar ook "over het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen" in het algemeen.

Sinds gisteren nam Pyongyang de rechtstreekse telefoonlijn tussen de 2 Korea's weer in gebruik. Noord-Korea verbrak het contact via de zogenaamde "rode telefoon" in februari 2016.