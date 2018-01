Stuurt Noord-Korea dan toch een delegatie naar de Winterspelen?

Kim Jong-un deelde weer een waarschuwing uit aan de Verenigde Staten, maar vergat in zijn nieuwjaarstoespraak ook de Winterspelen niet. En over dat onderwerp was de toon een stuk milder.

"Ik hoop oprecht dat de Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) een succes worden", zei de Noord-Koreaanse leider, die de deur voor deelname van Noord-Koreaanse atleten aan de Winterspelen op een kier zette.

Concreet gaat het om twee schaatsers, de enige Noord-Koreaanse atleten die zich konden kwalificeren voor de Winterspelen in Zuid-Korea (9 tot 25 februari).