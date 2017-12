Biatleet Michael Rösch kan dromen van Pyeongchang na crowdfunding

Rösch is in Duitsland geboren en werd in 2014 genaturaliseerd tot Belg. Hij behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4 x 7,5 km tijdens de spelen van 2006 in Turijn. Twaalf jaar later wil hij een nieuwe olympische ervaring opdoen.

"De Olympische Spelen hebben die flair. Alle topatleten van de hele wereld komen samen en vechten voor hun olympische droom. Ik wil in Pyeongchang mijn allerbeste prestatie ooit neerzetten. Ik hoop op een top 6, maar je weet nooit wat er die dag kan gebeuren", zegt Rösch op de website van het BOIC.

Biatlon is een dure sport zonder steun van een rijke federatie. Biatleten geven ongeveer 60.000 euro per seizoen uit. Bij gebrek aan grote sponsors moest Rösch creatief zijn. Zijn video op het crowdfundingplatform 'I believe in you' sprak vele mensen aan. Hij verzamelde 28.000 Zwitserse frank, omgerekend 23.900 euro. Dat is een pak meer dan zijn gehoopte 20.000 Zwitserse frank.