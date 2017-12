Delegatieleider Van Looy: "Team Belgium staat er goed voor"

"Ik denk dat Team Belgium er heel goed voor staat", steekt delegatieleider Gert Van Looy van wal. "We hebben een ruime delegatie die ook voldoende kwaliteit heeft."

"Er zijn nieuwe atleten die misschien voor de eerste keer aan de Spelen zullen deelnemen en ervaring zullen opdoen, maar we hebben ook toppers mee die echt voor top 8-plaatsen en wie weet voor meer zullen gaan."

Het BOIC mikt dus op top 8-plaatsen, maar zijn er ook medaillekansen? "Met Bart Swings hebben we iemand in het snelschaatsen die zegt dat hij het beter wil doen dan 4 jaar geleden in Sotsji, toen hij 4e werd. Beter doen wil zeggen dat hij voor een medaille gaat."

"Dan zijn er altijd mogelijkheden in andere sporten als we in de top 8 zitten. In het snowboarden is een top 8 een finaleplaats. Daar kan van alles gebeuren als de omstandigheden goed zijn. We hebben een wereldkampioen en iemand die 4e was op het WK (respectievelijk Seppe Smits en Sebbe De Buck, red). Dan kun je niet zeggen dat ze geen kans hebben op een medaille."