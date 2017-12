Meylemans: "Denk dat ik 85 tot 90 procent kans heb naar Pyeongchang te gaan"

Om een ticket te krijgen voor Pyeongchang moet Meylemans in januari in de top 20 staan in het skeleton. Dat ziet er voorlopig goed uit. "Op dit moment sta ik achtste op de wereldranglijst, dus dat is een vrij comfortabele situatie met nog twee wedstrijden te gaan. Het is pas gedaan als het officieel is, natuurlijk", zegt de in Duitsland geboren Belgische "Maar ik denk dat ik 85 tot 90 procent kans heb."

"Omgaan met de druk is moeilijk, moet ik toegeven. Me daar mentaal op voorbereiden was een belangrijk doel deze zomer. Ik denk dat dat goed gelukt is. Tot nu eindigde ik in alle wedstrijden in de top 12, soms top 10 en zelfs top 5."

"Dus ik heb een constant seizoen gehad tot nu. Mijn concurrenten uit Oostenrijk, Letland en Zwitserland hebben al een offday gehad en ik niet. Dat geeft me wat rust. Als het eens misgaat, kan ik het nog rechttrekken."

Als ze een ticket te pakken krijgt, trekt Meylemans met ambities naar Zuid-Korea. "De top acht zou het doel zijn. Ik heb de laatste weken en maanden echt wel getoond dat ik daar bijhoor. Een top acht is niet zo ver van de medailles. Op een perfecte dag is alles mogelijk."