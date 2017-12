Minister: "Hopelijk eindigen we in de medailles"

België wil met de grootste winterdelegatie sinds 1938 naar Pyeongchang. "Dat is al positief", reageert minister van Sport Philippe Muyters in De ochtend.

"Hopelijk zit er hier en daar ook een medaille in. Met de snowboarders maken we kansen. Zij hebben zich officieel nog niet gekwalificeerd, maar dat is een formaliteit."

"Met ons beleid proberen we de ideale omstandigheden te creëren voor de sporters. Op het weer hebben we geen invloed, op het klimaat wel. Met Wintersport Vlaanderen beschikken we over een goede federatie. Op die manier geven we de atleten extra kansen."