Pyeongchang 2018: Op weg naar grootste Belgische delegatie sinds 1936

In het snelschaatsen zijn al twee Belgen zeker van de partij in Pyeongchang: Bart Swings en Jelena Peeters. Swings komt al zeker in actie op de 1.500 meter, 5.000 meter én de massastart. Peeters wist zich te plaatsen op de 1.500 meter. Op de 5.000 meter is ze eerste reserve, op de 3.000 meter staat ze als 5e reserve op de lijst.

Matthias Vosté zal ook nog wat hoop koesteren om erbij te zijn in Zuid-Korea. Als derde reserve op de 500 meter en vijfde reserve op zowel de 1.000 als de 1.500 meter mag hij nog dromen. Want elk land mag maximaal 10 schaatsers of 10 schaatssters naar de Winterspelen sturen en dus kunnen er nog wat plaatsjes vrijkomen.