Eind januari weten Russische paralympiërs of ze naar Winterspelen mogen

Het IPC sloot de Russen uit voor de Paralympische Zomerspelen van 2016 in Rio, nadat het McLaren-rapport verschenen was over een georganiseerd staatsdopingsysteem in Rusland.

Die schorsing geldt nog steeds. Russische paralympiërs in het skiën, biatlon, langlaufen of snowboarden mogen onder neutrale vlag wel deelnemen aan de kwalificaties om hun eventuele deelname aan de Spelen niet in het gedrang te brengen.

Het IPC zegt dat het Russische Paralympische Comité goed meewerkt, maar dat de Russische autoriteiten voorlopig nog niet adequaat gereageerd hebben op het McLaren-rapport, een voorwaarde.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot begin deze maand al om Rusland te weren van de Winterspelen (9-25 februari). Alleen Russen die kunnen aantonen dat ze dopingvrij sporten mogen onder neutrale vlag meedoen. In Rio weerden ze 118 van de 389 Russische geselecteerden. Vooral de atletiek viel toen uit de boot.