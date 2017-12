Iemand een potje curling in de metro? Iemand een potje curling in de metro?

Over minder dan 2 maanden is Zuid-Korea het decor van de Olympische Winterspelen. In de metro komen de pendelaars alvast in de sfeer. Zij verplaatsen zich door Seoel met een skischans, een curlingbaan, een bobsleebaan of een ijspiste onder hun voeten.