Skiester Sana plaatst zich als eerste Belgische atlete voor Paralympische Winterspelen

It’s official ! Eléonor Sana is the first Belgian athlete to be selected for the Winter Paralympic Games of PyeongChang 2018.

