Russisch Olympisch Comité steunt volop alle Russische "neutrale" olympiërs

Sommige Russen zullen formeel uitgenodigd worden door het IOC om als individuele sporters mee te doen. Het ROC zal evenwel ook namen doorgeven. "Ik denk dat het IOC ook wil dat de beste Russische atleten de uitnodigingen krijgen, zodat bijvoorbeeld ons ijshockeyteam over de beste spelers beschikt."

Volgens Zhoekov zouden tot 200 atleten de Spelen in Zuid-Korea kunnen halen. Het ROC wil ook snel samenzitten met het IOC om alles praktisch te regelen. Zo is er vrijdag al een meeting in Zwitserland over de neutrale uniformen en of atleten nationale kleuren mogen dragen.

De goedkeuring van het ROC betekent niet dat Rusland alle beroepsprocedures tegen de IOC-straffen laat varen, zei Zhoekov nog. 25 atleten die geschorst werden voor doping in Sotsji, trokken naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Voor het IOC mogen Russen die eerder al geschorst werden niet naar Pyeongchang.

De aanvoerder van het nationale ijshockeyteam verwelkomde het groene licht van zijn olympisch comité, dat zou de sporters kalmeren na een periode van onrust. Ilja Kovaltsjoek: "Eindelijk is dit allemaal achter de rug. We gaan naar de Spelen."