Russische vice-premier Moetko over olympische ban: "De sporters zijn belangrijker"

Vitali Moetko vindt zijn eigen straf van secundair belang.

Vitali Moetko kreeg deze week een levenslange olympische ban opgelegd vanwege zijn rol in het Russische dopingschandaal. Hij zit echter meer in met het lot van de Russische atleten, die niet zeker zijn of ze mogen deelnemen aan de winterspelen.