Poetin kondigt aan dat Rusland de Spelen van 2018 niet zal boycotten

Poetin was op werkbezoek in een fabriek in Nijni Novgorod, toen hem vragen over de IOC-straf werden gesteld.

"Zonder de minste twijfel zullen wij geen enkele blokkage opleggen. Wij zullen onze sporters niet tegenhouden om deel te nemen."

Het IOC sloot gisteren Rusland uit na het wijdverbreide dopingschandaal rond Sotsji 2014. Individuele atleten die kunnen bewijzen dat ze dopingvrij waren en zijn en die getest werden in het buitenland, mogen onder de neutrale, olympische vlag meedoen.

Er gingen geruchten dat Rusland een algehele boycot zou afkondigen, maar Poetin verwerpt vandaag die optie.