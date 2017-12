Russische vlag tijdens slotceremonie Winterspelen?

De Zuid-Koreaanse organisatoren van de komende Winterspelen hadden liever gehad dat de Russische atleten in Pyeongchang in de kleuren van hun land konden aantreden. Toch aanvaarden ze de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om alleen individuele Russische atleten te laten deelnemen onder olympische vlag.

"We denken dat het individueel toelaten van Russen de op één na beste beslissing is, maar niet de beste", verklaarde Lee Hee-Beom, hoofd van het organisatiecomité van de Spelen in Pyeongchang (9-25 februari 2018). "We wisten niet dat de sanctie zo sterk zou zijn."

Lee had het IOC laten weten dat hij hoopte dat Rusland zou kunnen deelnemen aan de Spelen "op welke manier dan ook".