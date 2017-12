Naert: "Als je hier al niet voor uitgesloten wordt, waarvoor dan wel?"

"Het probleem is dat Rusland nog altijd weigert om schuld te bekennen. Het land aanvaardt de conclusies van het rapport-McLaren niet, terwijl dat een van de basisvoorwaarden was om weer conform te zijn met de WADA-code. Rusland zal dus ooit wel schuld moeten bekennen of we blijven vastzitten."

"De impact van dit verdict is wel zonder voorgaande. Er zijn wel al eerder landen geschorst geweest, vaak in de nasleep van een oorlog. Maar dit is niet zomaar een land. Rusland is het grootste land ter wereld. Een land dat altijd prestige heeft gehaald uit sportprestaties. Medals at all cost. En die kost kennen we nu."

David Naert vindt dat deze onverkwikkelijke zaak aangegrepen moet worden om een einde te maken aan de "onderfinanciering van het WADA". "Ze krijgen nu 8% meer, maar dat is nog altijd niet genoeg. Laten we in godsnaam werk maken van een grondige financiering, zodat ook andere kwalijke zaken ook eens ten gronde worden uitgespit. Want het houdt echt niet op bij Rusland."