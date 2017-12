IOC hakt vanavond knoop door over Russische deelname aan Winterspelen

Sotsji 2014: Poetin en Bach klinken. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Sotsji 2014: Poetin en Bach klinken. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht.

Doet Rusland mee of doet Rusland niet mee in Peyongchang, dat is de vraag die vanavond door IOC-voorzitter Thomas Bach beantwoord wordt. Het lot van de Russische delegatie voor de Winterspelen in februari is onzeker door het grote dopingschandaal rond Sotsji 2014.