Gentenaar Sioen treedt op tijdens de Winterspelen in Pyeongchang

De Gentse artiest Sioen zal tijdens de Winterspelen in Pyeongchang het publiek moeten opzwepen voor de competities van het shorttrack en langebaanschaatsen beginnen. Hij zal samen met twee Zuid-Koreaanse artiesten op het podium staan. "Voorlopig staan er drie optredens gepland", zegt Sioen.

In 2016 was Netsky nog het muzikale gezicht van de Belgische delegatie voor de Olympische Spelen in Rio. "De bedoeling is dat ik een soortgelijk ambassadeurschap aanga voor de Winterspelen in Zuid-Korea, maar de concrete uitwerking moet nog volgen", vertelt Sioen, die een Koreaanse partner heeft en dus een speciale band heeft met het land.

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari en lopen tot en met 25 februari.