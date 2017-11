Belgische bobsleesters krijgen op de Spelen concurrentie van... Nigeria

Seun Adigun nam in 2012 deel aan de Zomerspelen van Londen. De Nigeriaanse, die in de Verenigde Staten woont, hing nadien haar spikes aan de haak en was als remster een jaar actief in het Amerikaanse bobsleeteam. Nadien ging Adigun op zoek naar landgenotes voor een Nigeriaans team.

Samen met Ngozi Onwumere en Akuoma Omeoga, ook allebei ex-atletes, heeft ze zich nu geplaatst voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. In Calgary voldeed het team aan de eisen voor deelname.

Het Nigeriaanse team tekent daarmee voor een dubbele primeur. Niet alleen is het de eerste keer dat Nigeria sporters afvaardigt naar de Winterspelen, maar het is ook de eerste keer dat een Afrikaans land een bobsleeteam naar de Spelen mag sturen.