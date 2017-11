Deelname van Rusland aan Winterspelen lijkt steeds onwaarschijnlijker

Het Wereldantidopingagentschap WADA bespreekt op een congres in Zuid-Korea onder andere de situatie in Rusland. De uiteindelijke beslissing over deelname van het land aan de Winterspelen in februari 2018 ligt bij het IOC, maar het WADA geeft wel een aanbeveling.

Met zijn beslissing om het Russische antidopingagentschap nog niet zelfstandig te laten functioneren heeft het WADA alvast een eerste zeer negatief signaal gegeven.

Volgens het WADA heeft Rusland zich nooit verontschuldigd voor het georganiseerd dopinggebruik in het land dat aan het licht kwam in het McLaren-rapport. Het land weigert bovendien mee te helpen aan een lopend onderzoek.

Rusland reageert woedend op de beslissing van het WADA en beweert dat die politiek gemotiveerd is. Begin december neemt het IOC een definitieve beslissing over deelname van Rusland in Pyeongchang.