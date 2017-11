WADA heeft nieuwe informatie over Russisch dopingschandaal

Het McLaren-rapport van het WADA in 2016 legde een staatsgesteund dopingnetwerk bloot in Rusland bloot. Meer dan 1.000 sporters uit 30 sporten waren betrokken. Er werd bovendien geknoeid met stalen van Russische medaillewinnaars van de Winterspelen in Sotsji 2014.

Het WADA verwerkt momenteel de nieuwe data en zal de resultaten hiervan doorspelen aan zijn foundation board. Over de precieze inhoud zegt het WADA nog niets, maar het merkt op dat "de nieuwe informatie het idee versterkt dat de Russische autoriteiten wat gebeurd is publiekelijk moeten erkennen, zodat het publiek het vertrouwen in de Russische sportwereld kan herstellen". Tot nu blijft Rusland een georganiseerd dopingsysteem ontkennen.

Sinds het Mclaren-rapport regent het schorsingen voor Russische atleten die bij hercontroles door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alsnog betrapt worden op doping. Een pak Russen mocht ook niet naar de Spelen in Rio. Begin december neemt het IOC een beslissing over de deelname van Rusland aan de Winterspelen 2018 in Pyeongchang.