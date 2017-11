Delegatieleider Van Looy: "Wellicht met de grootste naoorlogse delegatie naar Winterspelen"

Hoe groot zal de Belgische delegatie zijn in Pyeongchang? Ook Van Looy weet het antwoord nog niet. "Het is heel moeilijk te zeggen aangezien de kwalificatiewedstrijden voor bijna alle sporten nog volop aan de gang zijn. In sommige sneeuwsporten gaan die zelfs door tot 21 januari."

"Indien alles verloopt zoals verwacht, zullen we met de grootste naoorlogse delegatie ooit naar de Winterspelen gaan (11 in 1948, red) en zullen we ook vertegenwoordigd zijn in het meeste aantal sporten ooit, naar verwachting negen", aldus de chef de mission.

In het kunstschaatsen zijn de kwalificatiemomenten afgelopen en hebben we twee quotaplaatsen behaald (met Jorik en Loena Hendrickx, red)."

"Voor de andere sporten gebeurt de selectie op basis van een ranking. Die kunnen behaald worden op world cups of op andere competities waar rankingpunten te verdienen zijn. De definitieve selectiedatum is naar verwacht 21 januari."