De olympische vlam is in Zuid-Koreaanse handen

Actrice Katerina Lehou - verkleed als hogepriesteres - voerde de ceremonie van 1,5 uur in het Panathinaiko-stadion in Athene in goeie banen. In dat marmeren stadion vond in 1896 de eerste editie van de moderne Olympische Spelen plaats.

De vlam werd in een lantaarn geplaatst en door de voorzitter van het Griekse Olympische Comité, Spyros Kapralos, doorgegeven aan Lee Hee-beom, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse organisatiecomité.

"We zijn klaar om de wereld te verwelkomen in Pyeongchang", zei Lee. "Pyeongchang 2018 zullen de Spelen van vrede en harmonie zijn." Een korte verwijzing naar de gespannen relatie met Noord-Korea.

In Zuid-Korea zullen 7.500 fakkellopers de fakkel elk 200 meter voortdragen. Exact 2.018 kilometer zal afgelegd worden door 9 provincies en 8 grootsteden. Er zullen ook telkens 2.018 hulplopers meelopen om de fakkel te bewaken en de olympische boodschap uit te dragen.

De toorts van 700 millimeter, wat verwijst naar de 700 meter hoogte waarop Pyeongchang gelegen is, kan wind, regen en sneeuw weerstaan. De fakkel gaat ter land, ter zee en door de lucht. De slotloper wordt pas op de openingsceremonie bekendgemaakt. De Spelen zijn van 9 tot 25 februari.