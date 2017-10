Olympische vlam voor Pyeongchang is ontstoken in Olympia

Langlaufer Apostolos Angelis kreeg de vlam van een hogepriesteres in Olympia. Langlaufer Apostolos Angelis kreeg de vlam van een hogepriesteres in Olympia.

De vlam voor de Olympische Winterspelen is aan zijn reis naar Pyeongchang begonnnen. Naar aloude gewoonte werd ze vandaag aangestoken in Olympia, de bakermat van de Spelen, in Griekenland. Op 9 februari komt ze aan in Pyeongchang.