Quid Rusland op Winterspelen? VS: "Uitstel IOC dreigt afstel te worden"

In Rusland zelf vindt men ondertussen dat het land grote vorderingen heeft gemaakt. Minister van Sport Pavel Kolobkov zegt dat zijn land alle gevraagde informatie heeft bezorgd aan de onderzoekscommissies van het IOC.

En Vitali Smirnov, voorzitter van de Onafhankelijke Antidopingcommissie, vindt dat er te weinig aandacht is voor de maatregelen die al zijn genomen: “Onze internationale collega’s zijn amper op de hoogte van wat we al hebben gedaan. Er wordt gezwegen over wat we hebben bereikt, en dat is niet goed.”

De commissie laat zelfs Engelstalige brochures maken om het buitenland zelf beter te informeren.

En het Russisch Olympisch Comité is hoopvol voor de toekomst, zegt voorzitter Alexander Zjoekov: “Het feit dat we van het Wereldantidopingagentschap (WADA) weer dopingcontroles onder toezicht mogen uitvoeren is een grote stap voorwaarts. Maar er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel.”