Handbiker Christophe Hindricq ontvangt Trofee Victor Boin

Hindricq, die ten gevolge van een motorongeval in 1988 verlamd raakte aan beide benen en deels aan zijn linkerarm, bereikte eerst de top in het rolstoelrugby. Daarna vond Hindricq de weg naar de wielersport.

In de wielersport veroverde hij vele ereplaatsen in grote competities. Op de Paralympische Spelen van Londen 2012 moest hij tevreden zijn met een vierde plaats in de wegrit. Ook in Rio raakte hij niet verder dan een vijfde plaats in de weg- en de tijdrit. Maar op zijn laatste grote afspraak lukte het toch.

Samen met Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg veroverde hij brons in de teamaflossing. Het hoogtepunt van een lange en mooie carrière. Vandaag is Hindricq bestuurder van de Franstalige G-sportfederatie en voorzitter van de club Rolling Lions.

"Christophe is al jaren een boegbeeld van de paralympische beweging", verklaarde Anne d'Ieteren, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee. "Doorheen de jaren is hij een voorbeeld geworden van doorzettingsvermogen, moed en topsport. Hij kon stoppen na zijn hoogtepunt in Rio, maar besliste om toch door te gaan, terwijl het aflossingsteam zijn vervanging voorbereidt. Hij is het levende bewijs dat paralympische sport jou als mens een tweede kans kan bieden."

Hindricq krijgt zijn trofee op 22 februari in het Sportimonium in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade (Zemst).