Philippaerts: "Paardenembryo's van 70.000 euro zijn uitzonderlijk"

Belga Philippaerts is zelf paardenfokker. Philippaerts is zelf paardenfokker.

België is al jaren een sleutelspeler in het fokken van toppaarden voor de internationale paardensport. In hun drang naar succes hebben rijke investeerders niet langer enkel paarden of paardenzaad uit België in het vizier. Ook paardenembryo's uit ons land worden duur verkocht.