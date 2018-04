Gregory Wathelet (archieffoto) scoort in de Verenigde Staten. Gregory Wathelet (archieffoto) scoort in de Verenigde Staten.

Gregory Wathelet heeft in New York voor het eerst een 5-sterrenwedstrijd gewonnen met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard Iphigeneia de Muze. In een barrage met 6 klokte Wathelet met de merrie foutloos af na 31"74.